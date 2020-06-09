В Таре создали виртуальный концертный зал

Необходимое оборудование уже установлено в Тарской центральной районной библиотеке.

Жителей Тары ждет настоящий подарок – после того, как в регионе будут сняты ограничения на проведение массовых мероприятий, они смогут посетить новый виртуальный концертный зал. Монтаж мультимедийного оборудования стоимостью 1 миллион рублей в рамках национального проекта «Культура» был осуществлен, пока жители Тары находились на самоизоляции. Концертный зал располагается в Тарской центральной районной библиотеке.

Создание подобных виртуальных залов по всей России дает возможность познакомиться с лучшими образцами академического музыкального искусства. Для реализации этой программы существующие залы оснащают самым современным звуковым оборудованием, благодаря которому концерты можно смотреть в записи или онлайн. Такое оборудование поступило в Тару и уже интегрировано в пространство главного конференц-зала библиотеки вместимостью 60 человек. Жители второго по численности города Омской области смогут смотреть концерты как Омской филармонии, так и трансляции из крупнейших концертных залов мира, выступления лучших отечественных исполнителей и мировых звезд классической музыки бесплатно и не покидая пределы своего города.

В районной библиотеке планируется организация работы концертного зала в разных форматах. «Классический» включает просмотр трансляций и записей концертов с предварительной лекцией и обсуждением музыкальной программы после просмотра. «Комбинированный»: просмотр интернет-трансляций и записей в сопровождении «живых» выступлений артистов и творческих коллективов города. «Урок музыки в библиотеке» - программа для школьников, в которой лекцию сопровождают записи концертов. Также библиотека предложит посетителям мероприятий книжные выставки и списки литературы по теме трансляции.

Всего в рамках национального проекта «Культура» до 2024 года в России появятся 500 виртуальных концертных залов.