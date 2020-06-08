У омичей есть возможность поучаствовать в литературно-музыкальном марафоне #Судьба человека. Живая книга

Марафон стартовал в Общероссийский день библиотек

#Судьба человека. Живая книга — именно под таким названием по инициативе члена Общественной Палаты РФ Леонида Шафирова в Общероссийский день библиотек, 27 мая, стартовал международный волонтерский литературно-музыкальный онлайн-марафон.

До октября этого года волонтеры культуры планируют создать видеокнигу о судьбах поколений военного времени и собрать в ней фотографии родственников участников проекта — представителей этих поколений: участников войны, тружеников тыла, детей войны, — песни военных лет, отрывки из рассказа «Судьба человека».

Кстати, старт акции был дан на Дону, на Родине Михаила Шолохова - автора всеми любимого рассказа.

Инициаторами проведения литературно-музыкального марафона выступили член Общественной палаты Российской Федерации Леонид Шафиров и директор главной библиотеки Юга России, Донской государственной публичной библиотеки, член Общественной палаты Ростовской области - Евгения Колесникова.

Как отметил Леонид Шафиров, проведение марафона приурочено к важным датам в истории страны. Во-первых, это годовщина великой Победы, во-вторых, 115-й юбилей со дня рождения писателя Михаила Шолохова.

Принять участие в марафоне могут и омичи. Для этого необходимо заполнить регистрационную форму, выбрав одну или несколько задач: прочитать и записать на видео отрывки рассказа «Судьба человека»; исполнить и записать на видео песни из фильма «Судьба человека» или песни военных лет, а также песни, посвященные детям войны; представить фотографии военных лет из семейного архива.

Важно сказать, что марафон станет частью реализуемого при поддержке ОП РФ федерального проекта «Мое детство — война», включенного Администрацией Президента страны в план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года памяти и славы, а также этапом литературного фестиваля «#Узнай Россию. Донское слово», который проводится при поддержке Фонда президентских грантов.