У омичей появилась возможность написать пьесу для «Арлекина»

Конкурс пьес для детей с возрастной рекомендацией «6+» объявлен в рамках национального проекта «Культура». По лучшей пьесе будет поставлен спектакль.

Театр «Арлекин», «Большой театр кукол» Санкт- Петербурга и Омский региональный некоммерческий фонд поддержки творческой молодежи «Содружество» объявили творческий конкурс среди драматургов.

По сообщениям омского портала «Культура», мероприятие проводится при поддержке Российского фонда культуры, минкульта Омской области и Союза театральных деятелей РФ.

«Из присланных работ экспертная группа отберет четыре наиболее интересные пьесы, по которым в рамках лаборатории молодых режиссеров под руководством режиссера Дениса Казачука на базе Омского государственного театра куклы, актера, маски “Арлекин” будут сделаны эскизные постановки», — поясняет портал «Культура».

Лаборатория пройдет в Омске с 19 по 26 октября 2020 года, ее участниками станут студенты 5-го курса РГИСИ (мастер — Руслан Кудашов) и артисты театра «Арлекин».

Отметим, что пьеса, по которой будет создана лучшая эскизная постановка, станет основой нового спектакля Омского театра кукол. Кстати, лаборатория молодых режиссеров-кукольников пройдет в Сибири впервые.

По словам куратора проекта от «Арлекина» Вероники Берман, Омский театр кукол обладает сильной, профессиональной командой, а также обновленной материально-технической базой. Напомним, что в театре имеются три сценические площадки, репетиционные комнаты, где могут полноценно проходить лабораторные занятия.

Важно сказать, что в объявленном конкурсе есть ограничения. Например, возрастные. Участнику должно быть не больше 35 лет. Интересно, что один и тот же автор может предоставить несколько произведений.

Конкурсные пьесы необходимо прислать на почту arlekin-omsk@mail.ru до 1 сентября 2020 года, в теме письма - указать конкурс «6 ПЛЮС», а также фамилию автора и название пьесы. К пьесам нужно приложить резюме.

