Артисты омского хора записали концерт к юбилею Победы на гаджеты

Омский хор к 75-летию Великой Победы должен был выступить в Концертном зале. Но пандемия нарушила все планы. Окончательно отменять праздничную программу из-за коронавируса артисты не стали и подготовили уникальный видеоконцерт, прямо не выходя из дома.



Традиционно 9 мая в Концертном зале Омский русский народный хор должен был дать свой праздничный концерт ко Дню Победы. Еще недавно ничего не подозревающие артисты готовили к программе премьерные номера, разрабатывали костюмы и реквизит, а омичи покупали билеты – уже в середине марта на концерт в тысячном зале оставалась лишь половина свободных мест.

И ажиотаж абсолютно объясним. Предстоящее мероприятие, приуроченное к юбилею великой Победы, обещало быть особенно эмоциональным. Однако из-за пандемии коронавируса концерт пришлось отменить.

Омские артисты не растерялись и решили записать концерт прямо у себя дома. Как сообщили в Минкульте, подготовка проходила в нелегкой борьбе с «домашним» звуком. В своих квартирах солисты хора пытались искусственным способом улучшить качество звучания. Записывать новые песни пришлось на доступные гаджеты.

В домашних условиях музыкальный руководитель хора Владимир Евдокимов искал необходимые музыкальные фонограммы. Солистам же пришлось освоить навыки качественной видеосъемки и монтажа. Без помощи членов семьи дело, конечно, не обошлось. Уникальный видеоконцерт будет выложен 9 мая на YouTube-канал Омской филармонии.

Отметим, что в новой программе «Поклонимся великим тем годам» омичей ждет 15 великолепных номеров.