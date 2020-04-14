Омский ТЮЗ читает сказки и проводит флешмоб

Работники «Театра юных зрителей» продолжают активную работу во время карантина, естественно, дистанционно.

Они записываю сказки, проводят мастер-классы, эскизные показы и репетиции, а также приглашают омичей поучаствовать во флешмобе «Как я оказался в ТЮЗе в первый раз».

– Впервые мы в ситуации, когда театр закрыт. Странно, непривычно. Даже во время войны театры продолжали работу, но нужно, значит нужно. Наша задача, не устраивать пир во время чумы, а поддерживать нашего зрителя. Ко времени открытия мы подготовим много интересных проектов, сейчас этим и занимаемся. Работать дистанционно достаточно сложно, но возможно. Мы придумываем жизнеутверждающие, интересные проекты, читаем сказки онлайн, общаемся со зрителем, с актерами. Мы все преодолеем вместе, – рассказал актер, режиссер омского ТЮЗа Тимофей Греков.