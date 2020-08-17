Омские предприятия и организации заявили более трех десятков тысяч вакансий

При поддержке центров занятости региона в 2020 году нашли работу более 23 тысяч жителей Омска

В Омской области продолжается постепенное снятие ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции. Работодатели со всего региона направляют в службу занятости предложения о свободных рабочих местах.

Отмечается, что по данным ежедневного мониторинга с момента ослабления ограничительных мер численность соискателей, находящихся в режиме неполной занятости, стабилизировалась. Добавим, что с июня активизировался и найм сотрудников. Как сообщается на Портале Правительства Омской области, на сегодняшний день интерактивные банки вакансий предлагают более 34 тысяч вакансий.

Важно, что перечень рабочих мест еженедельно обновляется. Соискатели могут найти его на сайте во вкладке "Вакансии недели". Более того, с базой можно ознакомиться с помощью электронного фильтра во вкладке "Банк вакансий".

Довольно удобный сервис поиска вакансий предлагает и федеральный портал "Работа в России".

Если у вас возникли дополнительные вопросы, в том числе, по трудоустройству на общественные работы, необходимо обратиться по телефонам Информационного центра государственной службы занятости населения Омской области: (3812) 24-53-95, 23-97-24.