Омским предпринимателям расскажут про оптимизацию налогообложения в формате workshop

Произойдет это во вторник, 18 августа

Как сообщается на официальном портале Администрации города Омска, завтра, 18 августа с 10:00 до 13:00 Центр поддержки предпринимательства организует консультационную площадку по вопросу оптимизации налогообложения. Формат – индивидуальные консультации.

Как отмечают в департаменте городской экономической политики администрации Омска, субъектам предпринимательства важно выбрать оптимальную систему налогообложения, а также правильно ориентироваться в преимуществах и недостатках каждой системы, поскольку поменять систему налогообложения можно только один раз в год.

Уточняется, что в ходе проведения консультаций у специалистов центра предприниматели смогут получить ответы на следующие вопросы:

- выбора оптимального режима налогообложения;

- введение специального налогового режима для самозанятых;

- порядок и условий применения налога на профессиональный доход;

- расчет суммы налога и страховых взносов;

- порядок уменьшения налога на сумму начисленных и уплаченных страховых взносов;

- установленные формы отчетности и требования к их заполнению;

- порядок уплаты налога и представления налоговой отчетности;

- требования к ведению налогового учета.

Добавим, что формат индивидуальной консультации позволит не только узнать ответы на интересующие вопросы, но и научиться рассчитывать налог, получить необходимые формы отчетности и требования к их заполнению, а также навыки ведения налогового учета и грамотного составления отчетности.

Директор Центра поддержки предпринимательства Игорь Боровик выразил уверенность в том, что «данное мероприятие будет полезно как начинающим предпринимателям, определяющимся с системой налогообложения, так и действующим предпринимателям с опытом, чтобы сориентироваться в изменениях в законодательстве и при необходимости своевременно изменить применяемый налоговый режим».

По официальным данным, консультации проводятся на личном приеме, по телефону, а также в режиме онлайн в официальной группе центра «ВКонтакте» — https://vk.com/omskcpp.

Всех, кому необходимы консультации, ждут во вторник, 18 августа по адресу: ул. Степная, 73, тел. 729-723, 8-900-670-00-89, 8-908-796-53-20.