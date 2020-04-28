Назначен новый управляющий омским отделением Центробанка

Приказом Центробанка РФ с 27 апреля 2020 года управляющим Отделением Банка России по Омской области назначен Владимир Антипов, сообщает пресс-служба омского отделения.



Напомним, что прежде омское отделение Банка России возглавляла Анастасия Костромина, проработавшая в должности пять лет. Столько же пост ее заместителя занимал нынешний управляющий - Владимир Антипов.

Владимир родился в 1980 году в Омске, в 2003 году закончил ОмГТУ, в 2010-м – ОмГУ им. Достоевского. В омском отделении Банка России работает с 2003 года, на протяжении своей карьеры занимал должности инженера-программиста, начальника отдела регионального центра информатизации, заместителя начальника отдела наличного денежного обращения.

В 2019-м Антипов был награжден Почетной грамотой Правительства Омской области.