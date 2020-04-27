Мэр Омска назначила нового руководителя департамента строительства

Им стал 36-летний Александр Мякинин

С ноября 2019 года Мякинин работал первым замдиректора департамента строительства мэрии Омска, затем значился и.о. главы ведомства.

С понедельника, 27 апреля, он является официальным руководителем депстроя – соответствующее распоряжение подписала мэр города Оксана Фадина. Отметим, что кресло главы омского Департамента строительства пустовало с лета 2018 года. Именно тогда прежний руководитель ведомства Илья Трушников написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Новый руководитель департамента строительства Александр Мякинин – коренной омич. Он родился в Омске в 1983 году. После окончания СибАДИ трудился в новосибирских дорожно-строительных компаниях. Последнее его место работы до перехода в омскую мэрию - пост и. о. руководителя ГУ по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей Нижнего Новгорода. Александр является полуфиналистом конкурса «Лидеры России по СФО».