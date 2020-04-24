Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о назначении судей и представителей в региональных Квалификационных коллегиях судей. В этом перечне назначений глав страны – шесть омских судей.

Судьей Ленинского районного суда назначена Виктория Вашкевич, Куйбышевского райсуда — Анастасия Алипова, Советского районного суда — Галина Захарова. В Омском облсуде перестанут быть вакантными сразу два места. Их займут зампредседателя по уголовным делам Первомайского районного суда Вадим Хроменок и зампредседателя по гражданским делам Омского районного суда Наталья Беспятова. Зампредседателя Ленинского районного суда назначена Елена Московец.

Напомним, что осенью минувшего года Квалификационная коллегия судей дала несколько рекомендаций по кандидатурам судей в Омске. Президент России своим указом их одобрил.