Губернатор Омской области выступил с обращением к областному парламенту

Во время сегодняшнего обращения к Законодательному собранию губернатор Александр Бурков особо остановился на потерях бюджета в условиях действующих ограничений для предприятий

Выступление руководителя региона предваряло рассмотрение и принятие принципиально важных мер, направленных на поддержку омского бизнеса, предприятий и в конечном счете всех омичей.

Александр Бурков признал, что налоговые поступления в бюджет катастрофически падают. Потери областной казны будут огромными:

«Больше месяца в регионе действует режим повышенной готовности. И скоро месяц как были введены ограничительные меры для предприятий и отдельных отраслей экономики. Уже сегодня налоговые доходы снизились на 37 % от плана. В частности, налог на прибыль – минус 52 %, налог на имущество – минус 73 %. Налоги на совокупный доход – минус 47 %, НДФЛ – минус 18 %. При сохранении такой динамики мы прогнозируем потери областного бюджета более 10 млрд рублей».

По словам губернатора, сегодня нужны взвешенные решения, которые будут учитывать интересы как бюджета, так и бизнеса. Он обратился к парламентариям с просьбой вдумчиво принимать решения.

Как сообщают в пресс-службе правительства региона, на заседании также был вынесен пакет законов, которые касаются выплаты различных видов налогов. Весь пакет представил вице-губернатор Дмитрий Ушаков.

Ранее сам же глава региона коротко пояснил, какие послабления предлагаются для бизнеса, оказавшегося «под прессом» ограничений: «План антикризисных мер предусматривает снижение ставок по упрощенной системе налогообложения до минимальных значений. Снижение транспортного налога до нуля для отдельных категорий налогоплательщиков. Снижение налога на имущество организаций, снижение в 10 раз стоимости патента для отдельных видов деятельности. Мы предлагаем ввести эти льготы задним числом – с 1 января по 31 декабря текущего года».

Александр Бурков выразил уверенность, что повод гордиться цифрами, отражающими улучшение социально-экономической ситуации, в Омской области еще будут. И это несмотря на все существующие в регионе сложности.