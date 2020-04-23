Назначен новый вице-мэр Омска

Вице-мэром, курирующим экономический блок, стала замминистра экономики Елена Русинова. Она переходит на работу из правительства в мэрию.

Как сообщает пресс-служба мэрии Омска, к своим новым обязанностям Елена Русинова приступит уже сегодня. В подчинении у нового заместителя мэра будут департаменты имущественных отношений, городской экономической политики, управление по реализации стратегии развития города и национальных проектов – недавно созданный проектный офис.

Оксана Фадина уже поставила перед своим заместителем ряд важных задач. На новом посту Русинова должна будет вплотную заняться изучением и решением проблем бизнеса, конкуренции, а также внедрить систему управленческой отчетности.Известно, что новый вице-мэр окончила в 1988 году Омский государственный университет по специальности «Экономика труда». В органах госвласти Русинова работает около 30 лет, в том числе занимала должность заместителя министра экономики региона.

Ранее сообщалось, вице-мэр Омска Андрей Подгорбунских ушел в отставку.



