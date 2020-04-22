Что почем? В Верховном суде пояснили, законны ли штрафы за нарушение самоизоляции

Президиум государственного органа ответил на вопросы по поводу административных и уголовных дел, связанных с нарушениями мер борьбы с вирусом COVID-19.

Самые распространенные статьи, по которым чаще всего нарушители подвергаются штрафам, – 6.3 КоАП и 20.6.1 КоАП. Именно по ним и были даны пояснения в Верховном суде.

Первая касается только людей, у которых установлен коронавирус или есть подозрение на наличие COVID-19, а также членов их семей. То есть, если человек является потенциальным носителем опасной болезни и решил прогуляться, то ему грозит штраф от 15 000 до 40 000 рублей. Если же, заболевание подтверждено, то гражданину грозит уже уголовная ответственность по статье 236 УК РФ с предельным сроком заключения до 7 лет.

Вторая – 20.6.1 КоАП – «нововведение», связанное уже с коронавирусом. В нем наказание предусматривается за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. Любителям споров на данную тему в Верховном суде пояснили, что введения режима ЧС для использования этой статьи не требуется: достаточно действующего сейчас режима повышенной готовности, то есть самоизоляции. Здесь вариантов наказания больше: от предупреждения до 50 тысяч рублей.

С полным обзором по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением законодательства и мер по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) № 1 можно ознакомиться на сайте Верховного суда.