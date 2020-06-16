В Омской области снизили ставку по ипотеке на новостройки до 3,1 % годовых

Об этом сообщил Губернатор Александр Бурков. Без региональной поддержки ставка составляет 6,5 % годовых.

В Омском Минэкономики пояснили, что программа рассчитана на приобретение нового жилья от застройщиков. Воспользоваться ею могут жители региона до 1 ноября текущего года.

Требования к заемщикам стандартные. Стаж работы на последнем месте не менее трех месяцев. При этом испытательный срок должен быть пройден или отсутствовать. Возраст на дату погашения кредита не более 65 лет, взять ипотечный кредит можно с 21 года.

Разница в 3% оплачивается из регионального бюджета. Дополнительный вычет в размере 0,4 % предоставляет АО "ДОМ.РФ" при подтверждении гражданами доходов справкой из Пенсионного Фонда Российской Федерации. Реализует программу Омская региональная ипотечная корпорация. Ставка 3,1 % сохраняется на весь период кредитования. Максимальная сумма ипотечного кредита составляет 3 млн рублей. Размер первоначального взноса от 20 % от стоимости квартиры.