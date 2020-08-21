В Омске стартовал «Свадебный переполох»

Фестиваль будет проходить с 17 августа по 28 сентября
Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России», национально-культурные объединения города и области совместно с Омским Домом Дружбы запускает новый проект «Межнациональный этнографический спектакль – игра «Свадебный переполох».
Отмечается, что мероприятие будет проходить в онлайн-формате. Организаторы рассказали, что будет происходить во время фестиваля:
- Мы расскажем об особенностях свадебных обрядов и традиций народов, проживающих на территории Омской области.
- Воскресим забытые свадебные обычаи и традиции народов, живущих с нами по соседству.
- Познакомимся с гастрономическими изысками многонациональной свадебной кухни.
- Научимся расшифровывать коды, зашифрованные в свадебных нарядах жениха и невесты.
- Вспомним песни, которые традиционно звучали на главном событии каждого человека.
Добавим, что следить за фестивалем можно в социальных сетях и на YouTube канале.
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