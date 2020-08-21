В Омске стартовал «Свадебный переполох»

Фестиваль будет проходить с 17 августа по 28 сентября

Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России», национально-культурные объединения города и области совместно с Омским Домом Дружбы запускает новый проект «Межнациональный этнографический спектакль – игра «Свадебный переполох».

Отмечается, что мероприятие будет проходить в онлайн-формате. Организаторы рассказали, что будет происходить во время фестиваля:



- Мы расскажем об особенностях свадебных обрядов и традиций народов, проживающих на территории Омской области.



- Воскресим забытые свадебные обычаи и традиции народов, живущих с нами по соседству.



- Познакомимся с гастрономическими изысками многонациональной свадебной кухни.



- Научимся расшифровывать коды, зашифрованные в свадебных нарядах жениха и невесты.



- Вспомним песни, которые традиционно звучали на главном событии каждого человека.



Добавим, что следить за фестивалем можно в социальных сетях и на YouTube канале.