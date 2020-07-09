Омские школьники останутся без линейки на 1 сентября

Хотя в школу в этот день они все равно пойдут.

В России из-за пандемии отменили традиционные школьные линейки на 1 сентября. По словам министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова, линейки все же пройдут, но в измененном формате для соблюдения мер безопасности из-за ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС.

– Мы немножко в другом формате их проведем, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, что учителя придут в школы и начнется образовательный процесс, – заявил министр,

Однако, в каком именно формате пройдут школьные праздники, пока не уточняется. Сергей Кравцов также подчеркнул, что Министерство просвещения не планирует отказываться от очного формата обучения. Напомним, что ранее Роспотребнадзор рекомендовал отменить все массовые мероприятия в школах до 1 января 2021 года в целях профилактики коронавируса.