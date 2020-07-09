Жители Омска выберут объект для благоустройства

Открытое голосование по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены, продолжается.

В Омске продолжается открытое голосование по выбору общественных пространств, которые будут благоустроены в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году. Об этом сообщается на официальном портале Администрации города.

Отмечается, что жители Центрального округа могут выбрать одну из представленных территорий:

- городской сад, расположенный в границах улицы Броз Тито — проспекта Карла Маркса – улицы Короленко — улицы Ленина;

- сквер в границах улицы Герцена и улицы Булатова;

- Соборная площадь — сквер вокруг Свято-Успенского кафедрального собора.

Хочется напомнить, что «Открытое голосование за объекты благоустройства в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды» проводится уже в третий раз.

«Завершены работы на бульваре Мартынова и бульваре Победы, продолжаются — на улице Бударина и площади у Музыкального театра. Мы видим, что жителям понравилась такая форма выбора, они принимают активное участие. В январе этого года мы проводили голосование по отбору территории Центрального округа, благоустройство которой будет реализовано в 2021 году, в итоге победителем стала территория городской станции юннатов. Сейчас мы приглашаем жителей Центрального округа определить объект, который в 2022 году станет еще одним центром притяжения для горожан», — отметил начальник отдела архитектуры, строительства и земельных отношений, главный архитектор Центрального округа Дмитрий Сигаев.

Добавим, что «Голосование проводится на территориальном счетном участке, расположенном в фойе администрации Центрального округа по адресу: ул. Герцена, 25, в рабочее время:

- понедельник - четверг: с 08:30 до 17:45;

- пятница - с 08:30 до 16:30;

- обеденный перерыв - с 13:00 до 14:00;

- суббота, воскресенье — выходной.