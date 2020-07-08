В парке Победы появятся два новых мемориала

Отмечается, что памятный знак воинских формирований и закладной камень, посвященный подвигу героев-десантников, должны появиться уже в ближайшее время.

В парке имени 30-летия Победы в скором времени должны появиться новые мемориалы.

Как отмечается на официальном портале Администрации города Омска, общественная территория «Памятный знак воинских формирований в парке имени 30-летия Победы» появится уже в этом году.

Памятный знак будет представлять собой 5 колонн, объединенных Георгиевской лентой. На колоннах разместят 56 табличек с наименованиями воинских формирований: дивизий, полков, бригад, батальонов, дивизионов, рот, партизанских отрядов и тех организаций, которые вели подготовку кадров для фронта.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, подрядчик, который займется выполнением работ по благоустройству памятного знака, уже определен. Им стала организация «ЮНИСТРОЙ» из Омской области. Отметим, что срок окончания работ – 1 сентября текущего года, а стоимость выполнения работ - более 3,6 млн рублей.

Хочется добавить, что, помимо этого, в парке Победы по инициативе ОРО ООО «Российская Ассоциация Героев» планируется произвести закладку еще одного нового мемориала. Памятный камень, посвященный подвигу героев-десантников 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, будет напоминать о героизме омичей.

Важно сказать, что благоустройством территории вокруг нового мемориала после его установки займутся рабочие Управления дорожного хозяйства и благоустройства.