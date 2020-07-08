День города в Омске планируют провести в новом формате

Накануне в администрации города Омска прошло заседание рабочей группы по подготовке Дня города под председательством заместителя мэра Анастасии Терпуговой.

Отмечается, что участники обсудили формат проведения праздничных мероприятий, которые традиционно пройдут в первые выходные августа. Уже известно, что для жителей и гостей Омска подготовят несколько новых активностей, например, видеоэкскурсии по городу, велоэкскурсии, концерты во дворах и «музыкальный автобус».

«Наша задача — охватить все категории горожан. Будут проекты разной направленности. Много внимания уделим праздничному оформлению города, созданию у жителей праздничного настроения» - отметила Терпугова.

Цель мероприятий, по словам чиновницы, в том, чтобы отметить праздник с соблюдением всех мер безопасности, не создавая угрозы для здоровья горожан. Именно поэтому проведение массовых мероприятий ограничено, а локальные будут проводиться с соблюдением социальной дистанции и использованием средств индивидуальной защиты.

Хочется также добавить, что в данный момент в администрации решается вопрос о проведении праздничного фейерверка. Не исключено, что он будет заменен мэппингом, то есть красивыми видеопроекциями на знаковых зданиях города.