В омском УМВД два новых назначения

Как сообщили в пресс-службе ведомства, должность заместителя начальника полиции занял 42-летний Александр Кубатин, а новым заместителем начальника следственного управления стала 38-летняя Ирина Губерт.

Стоит отметить, что с 2017 года Александр Кубатин работал начальником отдела полиции № 10. В органах внутренних дел Кубатин служит с 1996 года. В 2001 году он окончил Омский юридический институт МВД России.

Что касается Ирины Губерт, то она работала в следственном управлении, с ноября 2015 года была начальником отдела по расследованию организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств, оружия и против личности. В органах внутренних дел Губерт служит с 2004 года, имеет два высших образования: в 2004 году она окончила ОмГПУ, а в 2009 году — Омскую академию МВД (в обоих специальность «Юриспруденция»).

Хочется также напомнить, что в марте этого года новым главой областного УМВД стал 42-летний Вячеслав Крючков, который уже через месяц после вступления в должность назначил пять новых руководителей районных отделов ведомства.