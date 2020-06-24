Владимир Путин вновь обратился к гражданам

К основным моментам выступления можно отнести:

• ВВП России упал на 12%;

• Медработники продолжат получать спецвыплаты до 15 сентября;

• Семьи, которые уже получили государственную поддержку - выплаты на детей - в июле автоматически получат еще по 10000 рублей;

• С 1 января 2021 года НДФЛ повысят с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает более 5 000 000 рублей в год. Деньги пойдут на лечение детей с тяжелыми заболеваниями;

• Для семей, где оба родителя потеряли работу, продолжатся выплаты по 3 000 рублей на ребенка;

• Льготная ипотека будет распространена на жилье до 6 000 000 рублей, а в крупных городах до 12 000 000;

• С 1 июля статус самозанятых появится по всей стране. Стать самозанятым можно будет с 16 лет;

• Проценты по страховым взносам в IT-сфере снизят с 14% до 7,6%, налог на прибыль снизят с 20% до 3%;

• Регионам выделят крупные суммы на борьбу с COVID-19 и на обновление дорог - по 100 000 000 000.