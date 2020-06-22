В мэрии Омска новое назначение

Оксана Фадина назначила еще одну женщину руководителем структуры мэрии

В управлении делами администрации города Омска назначили исполняющего обязанности руководителя. Им стала заместитель Светлана Абдулазизова.

Отметим, что Абдулазизова начала работать с должности заместителя в июле 2019 года. Есть у нее и преподавательский опыт. На протяжении семи лет Светлана Абдулазизова была учителем русского языка и литературы в омской школе № 145.

Напомним, что пост руководителя освободился после очередных кадровых перестановок в городской администрации. Заместителей Оксаны Фадиной - управляющего делами Олега Зарембу и директора департамента архитектуры и градостроительства Михаила Губина отправили в отставку, а затем переназначили, но на должности вице-мэров.

Важно сказать, что в департаменте архитектуры сейчас обязанности директора исполняет также заместитель - Светлана Рогова.