Омичи могут почтить память погибших в Великой Отечественной войне

Это стало возможным благодаря акции «Свеча памяти»

Каждый год 22 июня, в День памяти и скорби, по всей России проходит общенациональная акция «Свеча памяти». В ночной тишине люди зажигают свечи в знак уважения к заслугам героев ВОВ, всех тех, кто помогал приблизить Победу.

В этом году из-за пандемии коронавируса акция «Свеча памяти» проходит в онлайн-формате (с 15 по 22 июня). Уже сейчас любой желающий может зажечь виртуальную свечу, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне.

Отметим, что сделать это можно на специальном сайте Деньпамяти.рф. Более того, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» каждый пользователь сможет не только поделиться информацией об этом, но и подарить «Свечу памяти» своим друзьям.

Напомним, что за время Великой Отечественной войны погибло 27 миллионов граждан СССР. Поэтому зажигая 27 миллионов виртуальных свечей, мы можем почтить каждого из них, а также оказать помощь ныне живущим ветеранам. Ведь 1 виртуальная свеча – это 1 рубль.

Что очень важно, благотворительный фонд «Память поколений» направит собранные средства на оказание медицинской помощи ветеранам.

«Кроткое пламя свечи, колышущееся на ветру, — это символ памяти нашего сердца: чем больше свечей зажжется в ночь на 22 июня, тем больше людей откликнется и скажет «спасибо» всем, чьи жизни навсегда изменились 22 июня 1941 года. Нас миллионы — благодаря «Свече памяти» вместе мы можем поблагодарить ветеранов не только словом, но и делом. В эти дни мы должны задуматься о том, как мы храним мирное настоящее, оплаченное непомерной ценой миллионов человеческих жизней, чем доказываем, что эта цена была ненапрасной», — подчеркнула руководитель исполнительной дирекции Года памяти и славы Екатерина Круглова.

Добавим, что общенациональная акция «Свеча памяти» проходит в рамках Года памяти и славы, объявленного по указу президента России Владимира Путина. Всего в течение 2020 года запланировано более 180 ключевых мероприятий.