В омских частных детских садах ожидают появление новых мест

Причем уже в этом году

В рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография», участником которого является Министерство образования Омской области, до 2024 года в регионе запланировано создание 396 новых мест в негосударственных детских садах. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Отметим, что уже в этом году будут открыты первые 48 мест. По итогам проведенного конкурсного отбора четыре дополнительные группы в частных детских садах Омска, каждая на 12 детей, будут открыты в Амурском поселке, в том числе в микрорайоне “Амурский-2”, а также в детском саду на ул. Декабристов.

На эти цели было выделено 5,9 млн рублей. Средства субсидии будут направлены на материально-техническое оснащение новых групп, в том числе на покупку дидактического материала, технических средств обучения, игрушек и развивающих игр.

Также в Минобразовании планируют выделить средства, которые направят на поддержку частных детсадов. Благодаря этому родители смогут платить столько же, сколько в государственных и муниципальных детских садах.