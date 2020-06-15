Омск вновь подтвердил статус культурной столицы Сибири

Сибирский город-миллионник вошел в топ лучших регионов России по развитию культуры.

Уже второй год подряд Омская область входит в топ-10 лучших регионов России по развитию культуры. Глава региона Александр Бурков данное достижение планирует сделать традицией.

Старт реализации нацпроекта «Культура» получился очень успешным. На этом свое внимание губернатор заострил в отчёте об итогах работы регионального кабинета министров за прошлый год на расширенном заседании Законодательного Собрания.

«В 2019-м году проведен капитальный ремонт 27-ми сельских домов культуры. 6 муниципальных районов обеспечены автоклубами. Кроме того, мы завершили работу по оснащению современными кинозалами всех муниципальных районов области. Для детских школ искусств были приобретены 50 пианино», - отметил Александр Бурков.

Напомним, что главой государства прошлый год был объявлен годом театра в России.

На укрепление материально-технической базы и организацию творческого процесса в региональных театрах, например, таких как ТЮЗ, Музыкальный театр, Академический театр драмы, Северный театр им. Ульянова, Пятый театр, Кукольный театр «Арлекин» было направлено почти 70 млн. рублей.

«В нашей области состоялись яркие театральные мероприятия – фестиваль «Золотая маска», «Неделя экспериментального театра», «Покровская ярмарка», «Театральные встречи», VI-й международный фестиваль театров кукол и XII-й международный фестиваль «Молодые театры России». Все это подтверждает наш статус культурной столицы Сибири», - считает губернатор Омской области.