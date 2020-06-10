Третья волна паводка накрыла Омскую область

Максимальный подъём реки был зафиксирован в северных районах области.

Если говорить о городе, то подтопленными остаются пляжи и острова в акватории Иртыша.

Пляж в Центральном округе Омска под черным флагом. Он официально закрыт, но омичей это не останавливает. Горожане целыми группами спешат освежиться в прохладной воде. Берег завален мусором. Несколько дней назад здесь стояла вода.

Отметим, что уровень Иртыша в границах Омской области регулируют соседи. Насколько мощной будет волна паводка зависит от сброса воды на Бухтарминской и Шульбинской ГЭС в Казахстане. Это регулируется межгосударственным соглашением, хотя оно все же определяет лишь минимальные значения сброса.

Избежать масштабных подтоплений в мае Омску удалось благодаря погоде. Аномальная жара сгладила высокую волну паводка. Острова в акватории Иртыша пока еще затоплены.

Интересно, что каждый свободный участок песчаной косы оккупирован загорающими и рыбаками. Кстати, для первых места скоро станет намного больше. Ведь городские пляжи обещают подготовить к открытию уже в ближайшее время.

Важно сказать, что на данный момент река едва не выходит из берегов, однако уже к концу июня экологи ожидают падение уровня воды. А вот в конце лета и начале осени привычным явлением на Иртыше могут стать отмели.