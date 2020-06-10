Минздрав не поддерживает открытие детских садов в Омске omskinform.ru

А все из-за возникающей для старшего поколения опасности

Минздрав Омской области выступил против открытия детских садов в регионе. Отмечается, что его руководитель - Ирина Солдатова видит в этом угрозу для старшего поколения. Внуки могут заразить своих бабушек и дедушек.

Напомним, что с 22 июня власти Омской области планировали открыть детские сады, причем уже полностью. Однако данную идею не поддержал глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Крига. И, как выяснилось накануне, с ним солидарны и в областном Минздраве.

– Понимаю необходимость работы детсадов для родителей. Но, как врач, конечно, я бы не хотела, чтобы сейчас открывали садики, потому что для меня это - опасность для стариков. Многие семьи болеют, дети тоже, состояние свое они часто недооценивают, но придут к своим бабушкам и дедушкам. Это риск инфицирования людей пожилого возраста. Для нас это опасно. Сами знаете, как бывает: все дети идут в садик. Сентябрь-октябрь - они болеют - сказала министр здравоохранения Омской области.

В то же время Солдатова поддерживает открытие магазинов площадью до 800 кв.м, которые буквально на днях возобновили свою работу. Хотя роспотребнадзор выступает против этого.

– Я поддерживаю открытие крупных торговых центров и магазинов площадью до 800 кв. метров. Пусть лучше омичи будут на большой территории на расстоянии друг от друга, чем стоят в огромных очередях в маленьких магазинчиках, – отметила глава Минздрава.

Интересно, что в послаблениях режима самоизоляции в Омской области в целом Ирина Солдатова ничего плохого не видит. Ведь омичи все равно не соблюдают никакие ограничения.

– Все равно запрещай не запрещай, люди как ходили без масок и перчаток, так и ходят. Это сейчас, кажется, поняли угрозу, увидели распространение коронавируса. Мы ведь видели, как соблюдались запреты: люди сидели компаниями, устраивали пикники. Так что пусть люди лучше гуляют в парках на безопасной дистанции. Всех дома мы все равно не запрем, – подчеркнула чиновница.

По данным регионального оперштаба, в Омской области за прошедшие сутки было зарегистрировано 79 новых случаев COVID-19 и теперь общее число заболевших — 1930. Выздоровели 119 человек (в общей сложности — 963). К счастью, летальных случаев больше не стало. Их по-прежнему 23.

Под медицинским наблюдением в Омской области находятся 2109 человек. 29 003 человека уже снято с карантинного учёта. В лабораториях проведены 146 339 исследований.