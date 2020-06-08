Омск вошел в топ самых восстановившихся после пандемии коронавируса городов

Сибирский город-миллионник занял в рейтинге почетное пятое место

Аналитический портал Сбербанка SberIndex.ru назвал города России, которые увереннее других восстанавливаются после пандемии.

Так в топ-5 самых восстановившихся городов вошли Кемерово, где индекс потребительской активности всего на 0,2 пункта ниже, чем годом раньше, Пермь (-4,1 пункта), Майкоп и Оренбург (–4,7 пункта), а также Омск (–4,8 пункта).

Отметим, что в целом в стране потребительская активность по сравнению с апрелем выросла на 9,5 пункта. Это означает, что Россия постепенно возвращается к обычному потреблению, а бизнес и покупатели адаптировались к ограничительным мерам государства.

Вообще индекс потребительской активности нужен для того, чтобы понять, как покупателям пришлось изменить своим привычкам в условиях пандемии COVID-19. ИПА говорит не об объемах продаж, а об их разнообразии. Вот как это работает: если количество торговых точек становится меньше, а сами покупки — однообразнее, индекс падает, если же люди совершают покупки в большом количестве точек и оплачивают самые разные товары и услуги, индекс растет.

Интересно, что разработчики индекса делят активность покупателей на три категории. Индекс между 80 и 100 показывает, что потребительская активность высокая, между 40 и 80 – активность средняя. Значения меньше 40 говорят о низкой активности – в такие дни россияне покупали только самое необходимое или оплачивали самые базовые услуги в одной или двух точках.