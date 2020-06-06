Молодых омичей приглашают поучаствовать в онлайн-конкурсе "Талантлив во всём!"

Творческие состязания посвятят Дню молодёжи, который ежегодно отмечается 27 июня. Участников будут оценивать по 6 номинациям.

Конкурсантами могут стать все желающие в возрасте от 18 до 30 лет. Фото- и видеоматериалы с приложенной заявкой (информация о себе) принимаются до 22 июня на электронную почту admkao@mail.ru. Работы будут размещены в социальных сетях, где пользователи смогут поддержать участников.

В номинации «Я – певец» - предполагается исполнение песни в любом жанре. В номинации «Я – танцор» участники смогут показать свою хореографическую подготовку. Еще номинации: «Я – модельер», «Я – художник», «Я – кулинар» и «Я – благотворитель».

По условиям конкурса, каждый участник сможет заявиться сразу в нескольких номинациях. У участников будет возможность познакомиться с такими же талантливыми людьми, пообщаться с единомышленниками, поделиться творческими планами. Более подробную информацию о конкурсе можно получить по тел. 55-01-70