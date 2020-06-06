Детские сады в Омске заработают 22 июня

На очередном заседании представители регионального оперштаба по противодействию коронавирусу обсудили перспективу открытия групп в детсадах.

Как сообщили в правительстве Омской области, принято решение открыть детские сады с 22 июня. Изначально речь шла о дежурных группах, но теперь заявлено об открытии детских садов полностью.

Детские сады в регионе закрыты с 28 марта. Напомним, что в Омской области режим самоизоляции продлен до 14 июня при постепенном ослаблении ограничительных мер.

По состоянию на 6 июня в регионе 1676 случаев заражения, из них 81 новый. 720 человек выздоровели, 22 человека умерли, 2257 человек находятся под домашним наблюдением врачей, 27 651 человек снят с карантинного учета.



