Мэрия Омска формирует кадровый резерв

Причем через конкурс, который пройдет в два этапа. Соискатели могут претендовать на должности заммэра и руководителей структурных подразделений.

Администрация Омска по инициативе главы города Оксаны Фадиной сформирует новый кадровый резерв. Как сообщили в пресс-службе мэрии, приём заявок продлится до 20 июля. Участники конкурса смогут претендовать на высшие должности муниципальной службы - заместителей мэра и руководителей структурных подразделений, муниципальных предприятий и учреждений.

Важно отметить, что конкурсант должен в обязательном порядке иметь российское гражданство. Более того, документы принимаются только от кандидатов в возрасте от 20 до 60 лет, у которых отсутствует неснятая или непогашенная судимость. Конкурс пройдет в два этапа.

«На первом участники пройдут заочное многоуровневое тестирование, где проверят их управленческие и профессиональные компетенции, уровень интеллекта, знания законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции. Лучшие по итогам тестирования примут участие в отборочных мероприятиях. Это групповые задания, в которых оценят активность кандидатов, их профессиональные знания, аналитические способности, навыки ведения деловых переговоров, способность самостоятельно принимать решения и отстаивать свою точку зрения», - прокомментировали в мэрии.

На втором этапе кандидатов проверят на соответствие квалификационным требованиям по технологии ассессмент-центр. Конкурсантов ждут деловые игры. По полученным результатам мэрия и сформирует итоговый резерв управленческих кадров на высшие должности муниципальной службы.

Как отметила мэр Омска Оксана Фадина, необходимость в формировании кадрового резерва не связана с текущим движением персонала в мэрии. Это важно, прежде всего, для реализации Стратегии развития города и решения задач, стоящих перед муниципалитетом. По мнению Фадиной, в данном случае нужны настоящие профессионалы, активные люди, которые готовы к позитивным переменам в жизни города.

«Приглашаю к участию тех, кто может и хочет развивать Омск», - обратилась к омичам руководитель города.

Подробную информацию о конкурсе можно получить на официальном сайте горадминистрации.