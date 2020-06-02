Из-за коронавируса несколько тысяч омских бизнесменов получили отсрочку по налогам

Для индивидуальных предпринимателей и организаций Омска перенесены сроки уплаты налогов и сборов на общую сумму 343 млн рублей.

По данным УФНС России по Омской области, 18 122 налогоплательщикам региона в автоматическом режиме были перенесены сроки уплаты налогов и страховых взносов на общую сумму 343 млн рублей. Отметим, что среди них — 3 512 организаций и 14 610 индивидуальных предпринимателей.

Как пояснили в налоговой службе, продление сроков уплаты налогов и страховых взносов в условиях пандемии — это одна из мер поддержки бизнеса, предусмотренная постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 №409 "О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики". В ведомстве уточнили, что на территории Омской области этой мерой поддержки могут воспользоваться бизнесмены, работающие в пострадавших от пандемии коронавируса отраслях.



