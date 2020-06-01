В Омской области назначен новый министр энергетики

Им стал Антон Гаак, ранее всего пять дней проработавший заместителем министра строительства Омской области.

По сообщениям пресс-службы областного правительства, сегодня, 1 июня, министром энергетики и ЖКК Омской области был назначен Антон Гаак. Интересно, что нового министра энергетики не могли найти целых три месяца. Ранее Антон Гаак пять дней – с 25 по 29 мая проработал заместителем министра строительства региона.

Антон Гаак окончил ОмГУПС по специальности «промышленная энергетика». Нынешний министр энергетики прежде работал в структурах АО «ОТЭК» – дивизиона «Росатома» по управлению неатомными активами. С декабря 2018 года до недавнего времени Гаак являлся исполнительным директором ООО «НИИАР-Генерация» в Ульяновской области.

Отметим, что Антон Гаак приходится сыном председателю Общественного совета при РЭК Омской области, бывшему гендиректору омской «ТГК-11» Виктору Гааку.

Напомним, что до марта 2020-го министерство энергетики региона возглавлял Вадим Марыгин.