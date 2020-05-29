Региональные СМИ включат в список наиболее пострадавших отраслей

По данным пресс-службы регионального Правительства, Александр Бурков заявил о намерении расширить список отраслей экономики Омской области, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса и карантинных мер.

Планы обновления перечня наиболее пострадавших сфер руководитель региона Александр Бурков прокомментировал после заседания оперативного штаба по борьбе с распространением новой опасной инфекции.

«Когда мы вносили первый пакет антикризисных мер и определяли список пострадавших отраслей, у нас их 38, рассматривался и вопрос по средствам массовой информации. Мы сегодня готовим включение в этот перечень средств массовой информации, которые работают на территории Омской области. Это наш региональный список», - отметил Александр Бурков.

omskportal.ru