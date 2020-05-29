День защиты детей онлайн

Омские учреждения культуры приготовили ряд мероприятий для региональных семьей: концерты, фильмы, спектакли.

Например, Омский государственный детский ансамбль проведет трансляцию яркого концерта "Маленький секрет большого счастья", который с успехом состоялся в прошлом году в Концертном зале. Государственный центр народного творчества в течение всего дня будет показывать детские спектакли, а Омский Киновидеоцентр - мультики и фильмы для детей. Полная программа, которая будет дополняться, опубликована на сайте "Культура 55".