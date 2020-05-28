По грибы, по ягоды

Для омичей продлили запрет на посещение лесов.

Об этом говорится в Приказе омского ГУ лесного хозяйства о продлении режима пожарной безопасности. Согласно документу, омичи не должны ходить в леса с 30 мая до 15 июня. И не только ходить, заезжать в лесополосы нельзя и на транспорте. Также запрещены сжигание хвороста и сухой травы, а зеленые зоны патрулируются работниками лесхозов. Напомним, что ограничение на посещение лесов начало действовать 18 апреля.