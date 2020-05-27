Парад Победы в Омске состоится в конце июня

Ждать осталось меньше месяца. Стала известна новая дата парада Победы в Омске. Как и во всей стране у нас он пройдет 24 июня. Такое решение принял президент РФ Владимир Путин.

Приказ о начале подготовки парада Победы и акции «Бессмертный полк» глава государства отдал на онлайн-встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, прошедшей накануне.

Владимир Путин приказал Сергею Шойгу провести военно-морской парад на всех базах и поручил ему обеспечить при проведении парада Победы самый строгий режим безопасности.

– Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне – в столице России, Москве, и других городах. Мы сделаем это 24 июня – в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин, – объявил президент. – Приказываю обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада. Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше – исключены.

Глава государства также отметил, что по объективным причинам акция «Бессмертный полк» и парад Победы не могут пройти в один и тот же день.

А потому шествие было решено перенести на 26 июля. И не исключено, что этот перенос не последний.

– Будем самым внимательным образом смотреть на развитие ситуации, оценивать возможные риски в предстоящие месяцы. И, конечно, если, по мнению специалистов, нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере, то примем решение о возможном переносе марша «Бессмертного полка» на другие, более поздние сроки. Но будем надеяться, что все задуманное нам удастся сделать в те сроки, о которых я сказал сейчас, – подчеркнул президент.

Напомним о том, что глава Омской области - Александр Бурков рассказывал, что с Минобороны и лично Сергеем Шойгу у него была договоренность о проведении в Омске авиашоу. Так что, возможно, 24 июня в небе над Омском жители смогут увидеть самолеты и истребители.