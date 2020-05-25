Омский бизнес в период пандемии

Неутешительные данные опубликованы ЕГРЮЛ. По ним в Омской области с 20 февраля по 20 мая текущего года ликвидировано 1329 юридических лиц.

Основной причиной массового закрытия стал кризис, спровоцированный коронавирусом. Большее число закрывшихся юрлиц сосредоточены в строительной отрасли – 218 компаний. Далее сфера грузового транспорта – 30 компаний.

Статистикой по торговле поделился «Омкстат». Согласно ей, оборот розничной торговли в регионе сократился за первый месяц ограничений почти на треть. Индекс промышленного производства в апреле упал по сравнению с мартом на 6,2%. Больше всего снизилось производство молока. Оборот розничной торговли снизился на 28,7%, продажи непродовольственных товаров – на 34,9%.