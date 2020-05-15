Омичи могут получить выплаты на своих детей

Новые пособия для детей объявил президент РФ

В очередном выступлении президент РФ Владимир Путин распорядился о назначении мер социальной поддержки семьям с детьми. Деньги получат все жители России, в том числе и омичи, воспитывающие детей от 3 до 16 лет. Им с 1 июня назначается единовременная выплата в размере 10 000 рублей.

Оформить пособие жители Омской области могут уже сейчас, причем двумя способами: не выходя из дома - через сайт Госуслуги и при посещении ближайшего отделения Пенсионного фонда. Отметим, что для получения единовременной выплаты не будут вводиться никакие формальные критерии.



Как сообщают в Минтруде, новое пособие может быть назначено почти на 22 млн детей. По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, на эти цели будет направлено почти 200 млрд рублей из федерального бюджета.

За данной мерой поддержки родители могут обратиться до 1 октября 2020 года.

Напомним, что все российские семьи в апреле, мае и июне могут также претендовать на ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет. Кроме того, нуждающиеся семьи, где доход одного члена семьи ниже прожиточного минимума, уже с 1 июня 2020 года смогут оформить выплату на детей от трех до семи лет включительно.