В Омской области назначен новый начальник угрозыска

Омское управление уголовного розыска возглавил уроженец Алтая

В Омской области назначен новый начальник управления угрозыска. Им стал полковник полиции Николай Сергеев. Соответствующий приказ подписал начальник областного Управления МВД Вячеслав Крючков.

По сообщению регионального УМВД, Николай Сергеев родился 3 июня 1975 года в Горно-Алтайске. В 2012 году окончил Академию управления МВД России по специальности «государственное и муниципальное управление». В системе МВД новый начальник угрозыска служит с 1992 года. С сентября 2014 года Сергеев занимал должность замначальника Управления уголовного розыска УМВД России по Омской области.