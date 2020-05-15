Омичам запретили ходить на пляжи и водоемы

Ни один из водоемов не обследован водолазами. Необходимые пробы не взяты. Пляжи официально не откроют до снятия режима самоизоляции.

Жителям Омской области еще раз напомнили, что посещение пляжей и различных водоемов на сегодняшний день запрещено. Запрет связан с трагедиями, произошедшими в регионе.

За последние два дня в Омской области утонули двое школьников.

К воде в аномально жаркую погоду тянутся как дети, так и взрослые. И не всегда они задумываются о последствиях.

Как сообщает Государственная инспекция по маломерным судам, на территории Омской области на сегодня – 14 мая нет ни одного официально открытого пляжа.

– Купание в водоемах Омской области запрещено, так как дно водоемов не обследовано водолазами, не взяты пробы воды, вследствие чего купание опасно для жизни. Особое внимание родителям стоит уделить детям, так как на несанкционированных местах отдыха в связи с жаркой погодой увеличилось количество детей без контроля со стороны взрослых, – отметили в ГИМС.

Омичей призвали отказаться от посещения несанкционированных мест отдыха у воды до снятия режима самоизоляции и открытия официальных пляжей.