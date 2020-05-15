Теперь понятно, когда в Омске откроют торговые центры

Условие, при котором это будет возможно, озвучили в облправительстве

Напомним, что в областное правительство с просьбой о помощи обратились управляющие ТЦ и рестораторы. И если вторые, возможно, смогут открыть свои заведения уже в ближайшее время, первым – ждать придется довольно долго.

Главное условие, при котором будет полностью снят карантин, в эфире «Радио России» назвал зампред областного правительства Дмитрий Ушаков.

Вице-губернатор подчеркнул, что, согласно планам федерального Роспотребнадзора, снять ограничения с крупных объектов, где массово собираются люди, должны в самую последнюю очередь - на третьем этапе выхода из самоизоляции. Омская область сейчас едва дошла до первой стадии.

«Сейчас мы балансируем на грани первой и не подошли даже по показателю количества контактных заражений от одного заражения» – отметил Ушаков.

Досрочное снятие ограничений, по его словам, очень маловероятно. Сделать это можно будет только по распоряжению областного Роспотребнадзора.

По данным оперативного штаба на сегодня - 14 мая, в Омской области зарегистрировано 389 случаев COVID-19, за сутки выявлено 34. Выздоровели 70 человек, умерли - 11. 131 человек находится под наблюдением медиков на дому. 11 290 - сняты с учёта. В обсервации пребывает 177 омичей.