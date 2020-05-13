Кадровые перестановки в имущественном департаменте Омска

В департамент имущественных отношений Омска назначен новый заместитель директора. Им стала Наталья Салахова. Она получила повышение с должности начальника управления правового обеспечения.

Чиновница пришла на вакантное место и будет работать с двумя другими заместителями – Анной Копейкиной и Ольгой Григоренко. Ранее на это место департамент проводил конкурс. В обязанности вменялись координация вопросов правового обеспечения деятельности департамента, судебного сопровождения, кадастрового учета и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Также депимущества начал поиски кандидата и на должность первого заместителя. Этот пост занимал Иманжан Караулов, который два месяца назад подал в отставку, получив предложение о работе в другом регионе.