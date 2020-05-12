В Омской области вновь продлили режим самоизоляции

Особый режим самоизоляции в Омской области продлевается до 24 мая.

Как сообщили в пресс-службе облправительства, это главное решение, принятое на заседании оперативного штаба.

При этом, как и ожидалось, также составлен ряд послаблений.

Так, с 12 мая в нашем регионе открываются автосалоны, магазины одежды и обуви — площадью до 400 кв. м., в отдельно стоящих зданиях либо с отдельным входом.

Уже завтра дачникам будет намного проще добраться до своих участков, ведь омичам возвращают «дачные» остановки электричек.

Однако важно отметить, что контроль за соблюдением масочного режима на предприятиях розничной торговли продуктами все же будет усилен.

Напомним, что ранее в Роспотребнадзоре пообещали поэтапное снятие ограничений, причем в каждом регионе по индивидуальному графику.



