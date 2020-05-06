Омская область в 2020 году может не платить по бюджетным кредитам

Соответствующее решение было принято Правительством РФ

Правительство Российской Федерации выпустило постановление, которое освобождает регионы страны, в том числе Омскую область, от выплат по бюджетным кредитам до конца этого года. На официальном сайте правительства сообщается, что документ уже подписан премьер-министром страны Михаилом Мишустиным.



По информации омского Минфина, долг по бюджетному кредиту в регионе, на 1 апреля текущего года, равен 21,8 млрд рублей. Данные опубликованы на сайте правительства Омской области. Причина переноса выплат – «бушующий» в России и мире коронавирус.



Что касается СФО, то у всех регионов кредиты из других бюджетов составляют 136,7 млрд рублей.



Освободившимися бюджетными средствами власти регионов смогут распоряжаться самостоятельно. Предполагается, что деньги пойдут на устранение последствий пандемии, на поддержку жителей и местного бизнеса, а также на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов.

«Это позволит обеспечить устойчивость бюджетов регионов в условиях непростой социально-экономической ситуации», – говорится на сайте правительства.

Отметим, что в последующие годы, с 2021 по 2024-ый, регионы должны отдавать по задолженности 5 % ежегодно. В период с 2025 года по 2029-ый выплачивается оставшаяся сумма равными долями с правом досрочного погашения.