Прошагаем в интернете

Жители Омской области 9 мая могут стать участниками онлайн-шествия Бессмертного полка.

Чтобы стать участником акции необходимо заполнить форму с информацией и добавить фото родственника-ветерана, а также свое фото на сайте Бессмертного полка России или на одной из партнёрских площадок: сайте проекта «Банк Памяти», либо в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассниках». В результате создается единая база данных, из которой автоматически формируется видеоряд из фотографий участника войны и его родственника.

Трансляция онлайн-шествия состоится 9 мая 2020 года на медиаэкранах России, различных online-платформах, а также портале Бессмертного полка России.

Более подробную информацию можно получить на единой для России Горячей линии 8-800-201-94-50.