Омских бизнесменов могут освободить от арендной платы

Только временно - на период действия ограничительных мер

В интервью «12 каналу» Заместитель Председателя Правительства Омской области Дмитрий Ушаков рассказал о действующих и разрабатываемых мерах поддержки для представителей малого и среднего бизнеса.

По самым пессимистичным прогнозам областного минэкономики, из-за сложившихся условий в Омской области может исчезнуть 60% всего малого предпринимательства.

По официальным данным в этой сфере зарегистрировано 68 тысяч предпринимателей, из них 40 тысяч, оставшись без господдержки, прекратят свою деятельность. То есть, около 130 тысяч омичей останутся без работы.

Чтобы этого не допустить, в федеральном и областном правительстве разработан антикризисный план. Важно, что он постоянно дополняется новыми мерами поддержки.

«…первоочередной задачей для экономического блока становится поэтапное, контролируемое снятие ограничений с тех видов деятельности, которым сейчас невозможно осуществлять деятельность в связи с ограничениями. Именно эту меру мы видим помимо тех антикризисных мер, которые принимаются на региональном уровне и на федеральном. Основное — это нужно постепенно разрешать предприятиям работать. Тут необходим, конечно, баланс — все-таки здоровье важнее. Идеальной модели нет. Мы видим, что и в мире разные модели применяются: кто-то запрещает, но напрямую дотирует граждан, дает им средства на то, чтобы они хоть как-то существовали в период этих ограничений; другие, наоборот, ничего не запрещают, и мы видим, что пока ни одна из моделей не доказала свою эффективность и правильность. Мне кажется, тяжело принять любое решение, какое бы мы ни принимали на штабе. Любое решение — оно сложное и связано с некими отрицательными последствиями», — заявил Дмитрий Ушаков.



Отметим, что прямо сейчас разрабатывается проект постановления, который полностью освобождает на время действия ограничительных мер всех арендаторов госимущества, независимо от того, являются они пострадавшими или нет. Дополнительно к этой мере для предприятий отраслей, которые являются пострадавшими, предоставляется 50% скидка по арендным платежам с 1 июня по 1 октября. И эту сумму — 50% — переносят для оплаты равными платежами с 2021 по 2023 год. Это требование федерального постановления правительства РФ.

Владельцы частных детсадов смогут воспользоваться льготой по налогу по имуществу 0,01. Эта норма предусмотрена в законе, который сейчас рассматривается в Законодательном собрании.

В десять раз снижается стоимость патента для всех видов деятельности, по которым он применяется. Помимо этого, список видов деятельности для применения «сокращенного» патента увеличен.

Для поддержки перевозчиков их полностью освободили от уплаты транспортного налога. Помимо этого, 50-процентную льготу по транспортному налогу получили и организации, «осуществляющие аэропортовую деятельность».

Что касается налога на имущество по упрощенке, то эта поддержка сейчас дорабатывается, и законопроект примут на ближайшем заседании областного парламента. По словам зампреда до 7 мая внесут поправки, которые расширяют перечень видов отраслей, которые могут применять эти пониженные льготные ставки. В первую очередь это касается IT-отрасли и аренды.

Дополнительно на федеральном уровне разработали комплекс мер, который представляет собой некие гранты на зарплату. Субъектам малого и среднего предпринимательства будут выдавать в размере 1 МРОТа на год. Рассчитывать на нее смогут компании из пострадавших отраслей экономики. Но есть одно важное условие: помощь получат лишь те организации, которые сократили не более 10% сотрудников. Выплаты будут рассчитываться исходя из числа сотрудников на 1 апреля.

На федеральном уровне утвержден перечень системообразующих предприятий, туда вошло 1100 организаций, предприятий по всей России. От Омской области там семь предприятий. Минэкономики России предлагает для них следующую программу кредитования: выручка минус амортизация минус прибыль равно максимальная сумма кредита, которая может выдаваться этому предприятию. Но не более 3 млрд рублей. Выдается такой заем максимум под 10,5%. При этом 5,5% субсидирует государство.

Также Дмитрий Ушаков отметил, что встреча губернатора Александра Буркова с руководителями региональных представительств банков была довольно конструктивной. Глава региона не только узнал об их позиции и количестве обращений, но и о кейсах, которые они уже применили для омичей. В частности, 54 тысячам омичей банк сдвинул на три месяца все платежи, не дожидаясь обращений и без начисления пени.