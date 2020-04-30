Омичи могут бесплатно получить советы по воспитанию и обучению детей

Психологи и педагоги расскажут, как правильно организовать дистанционное обучение и создать нормальный психологический климат в семье во время самоизоляции. Достаточно просто позвонить по телефону горячей линии.



В период самоизоляции родителям приходится брать на себя роль учителя, ведь их дети находятся на дистанционном обучении и все свободное время проводят дома. Как правильно организовать учебный процесс и успешно совмещать занятия и время отдыха? Об этом омичам расскажут специалисты центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Омска.

Как сообщают в омском Министерстве образования, обратиться за советом могут жители как города, так и районов. На онлайн-консультацию к специалистам родителей запишут диспетчеры. Время может выбрать сам обратившийся.

Омичам готовы помочь квалифицированные педагоги, логопеды, психологи и дефектологи, которые также находятся дома на самоизоляции. Все «встречи» пройдут по видеосвязи.

По словам директора центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи города Омска Ольги Кисловой, у родителей сегодня возникает много проблем в связи с дистанционным обучением детей, ведь никто из них никогда не был в роли учителя.

Чтобы помочь родителям, министерство образования и организовало горячую линию на базе городского центра.

Горячая линия психологической поддержки родителей работает ежедневно с с 8 утра до 8 вечера. Обратиться к специалистам можно по телефону +7-3812-777-779.



