В День Победы в российских городах запустят салюты и проведут авиационные парады

Владимир Путин призвал жителей России ответственно подойти к самоизоляции и остаться на майские праздники дома. 9 Мая страна будет отмечать в любом случае.

В ходе совещания с губернаторами Президент РФ Владимир Путин еще раз обратился к россиянам, которым придется прожить в режиме самоизоляции до 12 мая.

По словам главы государства, отказаться от походов в гости нужно всем, причем даже 9 Мая. День Победы в этом году россияне будут отмечать дома. Путин добавил, что в городах нашей необъятной страны обязательно пройдут праздничные салюты. Состоится и долгожданный парад авиационной техники.

– А сейчас хочу обратиться ко всем гражданам России. Многие не видят угрозы, не чувствуют ее. Среди наших родных, коллег все больше тех, кого затронула инфекция. Накапливаются материальные и бытовые проблемы. А за окнами весна, теплые деньки. Прошу проявить предельную ответственность. Отказаться от походов в гости и посиделок. Соблюдая режим самоизоляции, мы отметим и 9 Мая, наш священный праздник. Будет парад техники в небе и вечером в городах обязательно салют. Споем и «День Победы», и «Катюшу», дома, – сказал президент.

Владимир Путин отметил, что сейчас наши врачи, находясь на настоящем медицинском фронте, сражаются за каждого, поэтому всем необходимо продолжить соблюдать режим самоизоляции. Напомним, ранее глава государства продлил режим нерабочих дней по 11 мая включительно.