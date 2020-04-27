На майские праздники в Омской области отменены все публичные и массовые мероприятия

Одни мероприятия пройдут позже, другие – в формате «онлайн»

Как сообщает официальный портал регионального правительства «Омская губерния», на майские праздники в Омской области отменены все массовые и публичные мероприятия, включая митинги и возложения. О том, как пройдут День Победы и сопряженные с праздником мероприятия, стало известно на совещании регионального кабинета министров с главами муниципальных образований.

«Салюты и парады перенесены. В условиях ограничений, связанных с пандемией, изменен график запланированных к проведению в честь юбилея Победы мероприятий. Одни из них отложены на неопределенное время – до восстановления благополучной эпидемиологической ситуации. Другие решено провести посредством современных мультимедийных форматов и виртуально», – сообщает пресс-служба правительства.

Для «Памяти Героев» онлайн-формат не в новинку. Всероссийский проект, призванный рассказать о героизме и подвигах земляков в ходе Великой Отечественной войны, уже год реализуется в интернете. Видеоматериалы о 34-х уроженцах Омской области, удостоенных звания Героя Советского Союза, Героя социалистического труда, полного кавалера ордена Славы, доступны всем в социальных сетях.

«Сад памяти» - в этой в акции может поучаствовать любой россиянин, проживающий в частном доме или находящийся сейчас на даче. Нужно просто посадить дерево у себя на участке, поддержав акцию в социальных сетях с хештегом #СадПамятиДома.

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» перенесена на 4 мая. Как отмечают в пресс-службе омского облправительства, ленты будут доступны в продуктовых магазинах, аптеках, АЗС. Пожилым омичам их доставят вместе с продуктами.

Праздничную атмосферу Дня Победы для ветеранов создадут «фронтовые бригады», которые с небольшими праздничными концертами будут выезжать к месту их проживания.

Поменялся в условиях пандемии и формат акции «Бессмертный полк». В 2020 она пройдёт в онлайн-режиме.

Отметим, что на данный момент в Омской области диагноз COVID-19 подтвержден у 71 человека. Только за последние сутки было зафиксировано 9 новых случаев заражения. 21 омич уже выздоровел. Летальных исходов в регионе 1.